РИАМО – 29 янв. Во всем мире 29 января отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны, а христиане – День поклонения честным веригам апостола Петра.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

29 января в мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. В этот день в 1985 году в Индии в ходе совещания глав таких стран, как Греция, Аргентина, Индия, Танзания, Мексика и Швеция, была принята Делийская декларация.

В документе идет речь о принципах мира, который должен быть свободен от применения насилия и ядерного оружия. Нормой международных отношений должно стать мирное сосуществование, а высшей целью – жизнь человека.

В начале января 2022 года Россия, США, Франция, КНР и Великобритания опубликовали совместное заявление. В нем призвали не допускать войны между странами с ядерным оружием и прекратить гонку вооружений. Такое оружие может быть только для защиты и фактором, сдерживающим войну.

День поклонения честным веригам апостола Петра

Русская православная церковь 29 января отмечает поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

По преданию, апостол Петр попал в тюрьму за проповедь о Христе. Там его связали 2 железными цепями. Накануне суда ангел господень снял с апостола цепи и вывел его на свободу. Верующие, которые узнали о чуде, взяли цепи (или вериги) и стали их почитать. Считалось, что заболевшие люди исцелялись возле вериг.

Вериги изначально находились в Иерусалиме, затем они попали в Царьград, потом – в Рим. Сегодня святыню выносят паломникам для поклонения.

Петр – полукорм

Первая часть названия этого дня отсылает ко Дню поклонения веригам апостола Петра, вторая – к народной традиции: в этот день оценивали, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса.

Если соломы и сена для скота было меньше половины, то начинали экономить. Так как в этот день уделяли внимание домашнему скоту, то святой Петр стал считаться его покровителем.

С этим днем также связаны народные приметы. Считалось, что, если ветер дует с севера, ожидается мороз, а если в этот день ударял мороз – летом ждали жару.

День памяти праведного Максима Тотемского

29 января православные христиане вспоминают праведного Максима Тотемского, иерея, Христа ради юродивого.

Святой жил в первой половине XVII века. На протяжении 45 лет он проходил добровольный подвиг юродства. Он постоянно молился, соблюдал пост, пренебрегал заботами о своем теле.

Умер блаженный Максим в 1650 году. Он прославился чудесами после смерти. По преданию, один человек заболел лихорадкой. Он призвал на помощь святого Максима и тут же исцелился. Кроме того, считается, что одна женщина исцелилась от гроба святого – до этого она находилась в «исступлении ума».