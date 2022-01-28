РИАМО - 28 янв. В Общественной палате Российской Федерации в ходе тематического круглого стола представили образовательные проекты базовой кафедры министерства ЖКХ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.

В Общественной палате РФ прошел круглый стол, на котором затронули вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

«Магистерская программа «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» разработана на основе актуальных компетенций, которыми должен обладать современный городской управленец. Аудит кадровой потребности отрасли на примере Московского региона определил приоритетные дисциплины программы, ключевые компетенции выпускника», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Он также добавил, что технология наставничества в форме «педагог-студент», которая реализуется на кафедре министерства ЖКХ Подмосковья, позволяет студентам получить общепрофессиональные навыки и компетенции.

«Система подготовки кадров для отрасли должна быть непрерывной и в первую очередь ориентирована на запросы рынка, на потребность работодателей. Как никогда становится актуальной целевая подготовка кадров», - добавил он.

Участники круглого стола подготовили резолюцию, направленную на эффективную подготовку и переподготовку кадров в том числе для сферы ЖКХ.

По любым вопросам по программе министерства ЖКХ Подмосковья можно обратиться в Одинцовский филиал МГИМО.