РИАМО - 28 янв. В Общественной палате Российской Федерации в ходе тематического круглого стола представили образовательные проекты базовой кафедры министерства ЖКХ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.
В Общественной палате РФ прошел круглый стол, на котором затронули вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Он также добавил, что технология наставничества в форме «педагог-студент», которая реализуется на кафедре министерства ЖКХ Подмосковья, позволяет студентам получить общепрофессиональные навыки и компетенции.
«Система подготовки кадров для отрасли должна быть непрерывной и в первую очередь ориентирована на запросы рынка, на потребность работодателей. Как никогда становится актуальной целевая подготовка кадров», - добавил он.
Участники круглого стола подготовили резолюцию, направленную на эффективную подготовку и переподготовку кадров в том числе для сферы ЖКХ.
По любым вопросам по программе министерства ЖКХ Подмосковья можно обратиться в Одинцовский филиал МГИМО.
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