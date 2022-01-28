«Представители новой команды – это очень опытные специалисты, и я рад, что Олег Баженов согласился принять предложение губернатора Андрея Воробьева возглавить комитет лесного хозяйства и помочь нам в решении стоящих перед нами задач. Цель – показать результат не на бумаге, а на деле. Времени на раскачку у нас нет. Мы задали высокий темп и ожидаем конструктивных изменений», — сказал Филимонов.