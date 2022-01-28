РИАМО - 28 янв. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов представил коллективу комитета лесного хозяйства региона нового руководителя ведомства Олега Баженова, сообщает пресс-служба комитета.
Среди главных направлений работы ведомства, обозначенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым в ежегодном обращении к жителям Подмосковья, названы борьба с лесными пожарами, сохранение чистоты подмосковных лесов, контроль и выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий.
Также коллективу комитета представили новое руководство подведомственных организаций – директора ГКУ МО «Мосообллес» Сергея Дугинова и заместителя директора ГАУ МО «Центрлесхоз» Романа Тюрюмина.
«Стоящие перед подмосковным лесным хозяйством задачи можно выполнить, только работая единым фронтом и проактивно – действуя на несколько шагов вперед. В ближайшее время по всем профильным направлениям деятельности комитета будут поставлены оперативные задачи и намечены максимально эффективные пути их решения», – сказал Баженов.
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