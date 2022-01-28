РИАМО - 28 янв. Департамент культурного наследия подал в суд иск к собственнику ансамбля усадьбы Ясенево с требованием провести работы по сохранению зданий. Арбитраж поддержал позицию департамента, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Ведомство требует от собственника привести в порядок ансамбль, расположенный на Новоясеневском проспекте. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. При этом усадьба обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее Мосгорнаследие обращалось к собственнику с просьбой провести ремонт, но он все призывы игнорировал.

«Усадьба Ясенево – одно украшений ЮЗАО. Еще в 2019 году во время осмотра зданий мы установили, что некоторые требуют проведения реставрации. Были обнаружены многочисленные трещины, сколы, утрата деревянного покрытия, биопоражение внутренних стен, протечки кровли и другие дефекты. Если не провести работы, то все это неизбежно приведет к разрушению памятника. Арбитражный суд поддержал наши требования», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что теперь по решению суда собственник должен в ближайшие полгода разработать проект реставрации, а затем в течение 9 месяцев провести работы. Эту ситуацию ведомство намерено держать на контроле.

Здания усадьбы имеют богатую историю. В разные годы усадьба принадлежала князьям Лопухиным и графам Шереметевым, а до конца XVI века частью земель, где она располагается, владели потомки Ивана Калиты, в том числе царь Иван Грозный.

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