РИАМО - 28 янв. Департамент культурного наследия подал в суд иск к собственнику ансамбля усадьбы Ясенево с требованием провести работы по сохранению зданий. Арбитраж поддержал позицию департамента, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Ведомство требует от собственника привести в порядок ансамбль, расположенный на Новоясеневском проспекте. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. При этом усадьба обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.
Ранее Мосгорнаследие обращалось к собственнику с просьбой провести ремонт, но он все призывы игнорировал.
Он уточнил, что теперь по решению суда собственник должен в ближайшие полгода разработать проект реставрации, а затем в течение 9 месяцев провести работы. Эту ситуацию ведомство намерено держать на контроле.
Здания усадьбы имеют богатую историю. В разные годы усадьба принадлежала князьям Лопухиным и графам Шереметевым, а до конца XVI века частью земель, где она располагается, владели потомки Ивана Калиты, в том числе царь Иван Грозный.
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