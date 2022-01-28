РИАМО - 28 янв. В Московской области за 2021 год увеличилось количество нестационарных торговых объектов на 6,1% по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Эта положительная динамика отражает востребованность у населения объектов торговли и оказание поддержки со стороны муниципальных образований субъектам малого и среднего предпринимательства.

Положительная динамика наблюдается за счет увеличения круглогодичных продовольственных нестационарных торговых объектов, прирост таких объектов в 2021 году составил более 400.

Ранее пресс-служба Мосстата сообщала, что с января по декабрь 2021 года в хозяйствах всех категорий Московской области произвели 329,9 тыс. тонн мяса (106% к соответствующему периоду 2020 года), 707,8 тыс. тонн молока (100,4%), более 145 млн штук яиц (105,7%).

В сельскохозяйственных организациях поголовье птицы увеличилось на 7,9%.

В Подмосковье открылось около 950 новых торговых объектов в прошлом году>>