РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В эти выходные в парках Подольска пройдут развлекательные программы в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в субботу для юных подольчан проведут «Веселый марафон». В программе танцевальные игры с героями сказок, командные эстафеты и флешмобы. В воскресенье пройдет игровая программа «Детское время» с участием героев популярных мультфильмов. Они проведут эстафеты, занимательные викторины, танцевальный марафон.

В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск в субботу пройдет детский спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух». Танцевальные программы и спортивные эстафеты никому не дадут заскучать и замерзнуть. В воскресенье жителей ждут «Зимние забавы». Сказочные герои приглашают поиграть на свежем воздухе. Также в программе детская дискотека.

В Детском парке в микрорайоне Климовск в субботу устроят «Сказочный вернисаж». В программе ростовые куклы, спортивные развлечения, зажигательные игры и танцы. На воскресенье подготовлена игровая программа «Зимняя карусель» для взрослых и детей, спортивные эстафеты, танцевальный флешмоб и русские народные забавы.

Интерактивные и развлекательные программы, подготовленные учреждениями культуры администрации муниципалитета, запланированы также на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля. Все мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00.