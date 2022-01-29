РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Международный турнир серии ММА состоится в субботу во Дворце спорта «Триумф» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый сезон турниров откроет телеканал MMA-TV.COM. В главном поединке «ММА Серии 47» в октагон выйдет чемпион по боевому самбо и легендарный герой поп-ММА Макс «Шатун» Новоселов. Его соперником станет тяжеловес Аднан Алич из Сербии. Также в супербоях турнира поучаствуют звезды ММА серии: Заур Гаджибабаев, Сергей Бобрышев и Вандерлей «Мексикано» Джуниор.

Всего будут состязаться 24 бойца из 6 стран мира, начало турнира в 19:00.