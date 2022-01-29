РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске в субботу пройдет опрос жителей деревень Никулино и Лучинское по внесению изменений в генплан, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча с жителями деревень Никулино и Лучинское состоится в 12:00 возле магазина деревни Никулино. Цель мероприятия - опрос общественного мнения по вопросу внесения изменений в документы территориального планирования (ПЗЗ и генеральный план).

В частности, у участников будут спрашивать мнение по изменению функциональной зоны «СХ-3» (зона сельскохозяйственного производства) на производственную зону «П» по последующим объектам: реализация проекта по организации индустриального парка в районе деревни Никулино, на земельных участках с кадастровыми номерами 50:27:0030650:242; 50:27:0020650:911.