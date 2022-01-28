РИАМО - 28 янв. Неизвестные обманули саксофониста Игоря Бутмана на 3 млн рублей при заказе мебели, исполнители его заказа перестали выходить на связь, сообщает ТАСС.

Мебель, ее доставку и сборку музыкант заказал в начале прошлого года. За это нужно было заплатить 4 млн рублей. Бутман перевел аванс — 3,2 млн рублей.

Мебель обещали доставить в течение 50 дней, но до сих пор этого не сделали.

С Бутманом был составлен соответствующий контракт. Но продавец в настоящее время не выходит на связь. По данному факту проводится проверка.

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