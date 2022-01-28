РИАМО - 28 янв. Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает Газета.ru.

Переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности состоялись в Женеве 10 января. Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от расширения на восток.

Российский лидер при этом сообщил, что Россия внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений.

В Кремле отметили, что американцы проигнорировали главный вопрос от РФ: как США и их союзники намерены следовать принципу неделимости безопасности, согласно которому никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.