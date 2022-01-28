РИАМО - 28 янв. Повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет получают более 50 тыс. семей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Размер выплаты в этом году увеличен и составляет от 7 374 до 14 748 рублей и зависит от уровня дохода семьи», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что родителям в январе выплата пришла уже в повышенном размере. Никаких заявлений писать на перерасчет выплаты не нужно. Деньги проходят автоматически.

Также, по ее словам, в этом году было проиндексировано региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами.

«Так, например, на детей от 1,5 до 3 лет родители, которые воспитывают детей в одиночку, будут получать 8500 рублей в месяц. А полные семьи на детей этого же возраста — 6000 рублей», – добавила Каклюгина.

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