РИАМО - 28 янв. Повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет получают более 50 тыс. семей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Она подчеркнула, что родителям в январе выплата пришла уже в повышенном размере. Никаких заявлений писать на перерасчет выплаты не нужно. Деньги проходят автоматически.
Также, по ее словам, в этом году было проиндексировано региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами.
«Так, например, на детей от 1,5 до 3 лет родители, которые воспитывают детей в одиночку, будут получать 8500 рублей в месяц. А полные семьи на детей этого же возраста — 6000 рублей», – добавила Каклюгина.
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