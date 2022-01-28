РИАМО - 28 янв. Популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров сравнил падение на Луну второй ступени ракеты Илона Маска Falcon 9 с падением небольшого метеорита. Масса ступени составляет 4 тонны, это никак не повлияет на спутник Земли, сообщает Газета.ru.

«Но если у метеорита скорость может быть в районе 15 км/c, то скорость ступени небольшая – 2-3 км/c. Падение таких метеоритов Луна переживает если не каждую ночь, то несколько раз в год», – сказал Егоров.

Он добавил, что изучить строение луны с помощью сейсмографов при падении ступени не получится, поскольку таких аппаратов на спутнике сейчас нет. Существует вероятность, что орбитальный аппарат сделает снимок нового кратера.

«Если бы падение произошло на видимой стороне Луны, можно было бы направить туда телескопы, снять вспышку, ее спектр и получить данные о характере грунта», – отметил эксперт.

Егоров также опроверг предположения о том, что падение ступени приведет к заражению спутника.