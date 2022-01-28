РИАМО - 28 янв. В минувшем году подмосковные ветслужбы провели 41,8 тыс. исследований региональных хозяйств и производств на наличие у животных птичьего гриппа. Мероприятия позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Болезнь нанесла значительные экономические убытки птицеводческой отрасли России и хозяйству многих других стран мира.
Государственная ветеринарная служба Минсельхозпрода Подмосковья постоянно проводит мероприятия, направленные на предотвращение заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных на подконтрольной территории.
В Московской области функционируют крупные птицеводческие холдинги, такие как: АО «Элинар-Бройлер», АО «Петелинская птицефабрика», ООО «Смена», ООО «Генофонд», ООО «Егорьевская птицефабрика» и другие. На этих предприятиях выращивают кур (несушек и бройлеров), перепелов и индюков. Кроме того, в регионе активно формируется птицеводство в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Общее количество птиц, выращиваемых в Подмосковье для продовольствия, превышает 12 млн голов.
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