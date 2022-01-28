РИАМО - 28 янв. В минувшем году подмосковные ветслужбы провели 41,8 тыс. исследований региональных хозяйств и производств на наличие у животных птичьего гриппа. Мероприятия позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В 2019 году провели более 16,8 тыс. исследований на грипп птиц, в 2020 году было проведено более 30 тыс. таких исследований. В 2021 году в лабораториях государственной ветеринарной службы выпущено более 41,8 тыс. экспертиз», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Болезнь нанесла значительные экономические убытки птицеводческой отрасли России и хозяйству многих других стран мира.

Государственная ветеринарная служба Минсельхозпрода Подмосковья постоянно проводит мероприятия, направленные на предотвращение заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных на подконтрольной территории.

В Московской области функционируют крупные птицеводческие холдинги, такие как: АО «Элинар-Бройлер», АО «Петелинская птицефабрика», ООО «Смена», ООО «Генофонд», ООО «Егорьевская птицефабрика» и другие. На этих предприятиях выращивают кур (несушек и бройлеров), перепелов и индюков. Кроме того, в регионе активно формируется птицеводство в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Общее количество птиц, выращиваемых в Подмосковье для продовольствия, превышает 12 млн голов.