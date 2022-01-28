РИАМО - 28 янв. С 25 января на портале госуслуг Подмосковья стала доступна новая услуга «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Она предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Предоставлением услуги занимаются органы местного самоуправления, на территории которых находится земля. Решение об утверждении или отказ поступят пользователю в течение 15 рабочих дней.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также ИП.

«Земельный участок при этом должен быть предоставлен владельцем на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или безвозмездного пользования, а также в аренду. И, что немаловажно, получить услугу таким образом можно быстро, не посещая органы самоуправления», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.