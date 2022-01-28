РИАМО - 28 янв. На 14-заседании Мособлдумы была рассмотрена закинициатива, предлагающая наделить органы власти Подмосковья полномочиями по перемещению неправильно припаркованной машины на штрафстоянку. Предложение направили в Госдуму, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В настоящее время право на эвакуацию автомобилей есть только у сотрудников ГИБДД.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, жалобы на неправильно припаркованные транспортные средства поступают от жителей в большом объеме.

Проблема заключается в том, что машин в Подмосковье много, а инспекторов ГИБДД ограниченное количество. Они просто не могут успеть выписать штраф каждому нарушителю.

В случае принятия инициативы в регионе сформируют специальную службу. Такая практика уже используется в Москве и Санкт-Петербурге. Полномочия будут передаваться по соглашению ГУД с правительством области. Нововведение позволит снизить нагрузку на Госавтоинспекцию и оперативно реагировать на нарушения.