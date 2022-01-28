РИАМО - 28 янв. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» начало 2022-й с подведения итогов работы за 2021 год. Были определены лучшие местные отделения партии. Ими стали отделения в Щелкове, Сергиевом Посаде и Люберцах, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Президиум регионального политсовета подвел итоги деятельности местных отделений «Единой России» за 2021 год. По словам лидера подмосковных единороссов Игоря Брынцалова, оценка производилась на основании рейтинга эффективности, который затрагивает все направления партийной деятельности на местах.

«Наша система оценки позволяет максимально непредвзято оценивать работу партийного актива на местах. Мы выделили 10 местных отделений «Единой России», успешно справившихся со всеми поставленными задачами. В тройку лидеров вошли Щелково, Сергиев Посад и Люберцы», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, именно эти местные отделения показали эффективную и высокопрофессиональную работу.

«Это заслуженный результат, пример четко выстроенных процессов в организации партийной работы. Коллеги из других местных отделений должны равняться на вас. Выражаю благодарность за ваш вклад в укрепление позиций регионального отделения партии на федеральном уровне», – заключил Игорь Брынцалов.

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