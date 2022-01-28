РИАМО - 28 янв. Мособлдума работает над законопроектом, по которому один из родителей ребенка-инвалида будет освобожден от транспортного налога. В случае принятия он будет действовать уже с 2022 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Разработать проект поручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на основании предложения Общественной палаты Подмосковья.

Брынцалов отметил, что законодательство Подмосковья в социальной сфере работает адресно, а региональный парламент реагирует на потребности жителей и разрабатывает новые или корректирует существующие льготы.

«В Московской области уже установлены льготы на транспортный налог для инвалидов с детства и многодетных семей. Теперь мы освободим одного из родителей или опекунов, которые воспитывают ребенка-инвалида, от транспортного налога. Знаю, что эта мера востребована и необходима», - рассказал Брынцалов.

Будущая льгота будет схожа с той, что уже установлена для многодетных семей, она будет рассчитана на одно транспортное средство мощностью до 250 л. с. На дорогостоящие автомобили льгота распространяться не будет. По предварительным подсчетам, в Подмосковье она будет востребована у 3 тыс. семей.