РИАМО - 28 янв. На площади трех вокзалов в столице стартовали работы по возведению 10 опор двухпутного Каланческого путепровода. Его соберут из 2 балочных и 3 арочных конструкций, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Общий вес путепровода будет достигать 4 тыс. тонн. На опоры уйдет 7 тыс. кубометров бетона. К установке арок строители планируют перейти в мае, каждой из них предстоит преодолеть 150-200 метров с помощью накаточных механизмов.

После того, как будет выполнена надвижка пролетов, строители приступят к укладке 2 и 3 главных путей. Под ними разместят виброизолирующие маты, которые будут снижать воздействие от железной дороги.

В общей сложности на участке Каланчевская – Курский вокзал будет 3 путепровода: двухпутный и 2 однопутных. По одному однопутному путепроводу уже запущено реверсивное движение. В общей сложности на участке уложат 16,5 км нового пути. Это часть работ по подготовке к запуску МЦД-4.