РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Реутова, которая получала пособие по безработице будучи трудоустроенной, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г. о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление из центра занятости населения о том, что местная жительница незаконно получала пособие по безработице, являясь трудоустроенной. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержана 55-летняя местная жительница.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.