РИАМО - 28 янв. Подмосковные единороссы провели президиум регионального политсовета, на котором определили главные электоральные задачи на 2022 год. Среди них – подготовка к предстоящим выборам, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Как напомнил секретарь подмосковного отделения партии «Единая России» Игорь Брынцалов, в 2023 году в Московской области пройдут выборы губернатора, а в 2024-м в России состоятся выборы президента. Партия намерена принимать в них активное участие. Приоритет партии - подготовиться к этим выборам.

«В этом году состоятся довыборы в Московскую областную думу, а также основные выборы и довыборы в советы депутатов городских округов – всего будут замещены 273 мандата. Региональное отделение партии примет участие в этих избирательных кампаниях. Наша цель – получение партийного большинства. Это амбициозная задача, но она реальна», – сказал Брынцалов.

Он пояснил, что члены партии должны провести обязательную процедуру предварительного голосования, связанную с определением кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами.

«Старт предварительного голосования «Единой России» будет дан в начале марта, далее, в соответствии с законом и в установленные сроки, будем проводить избирательную кампанию», – добавил секретарь реготделения партии.

Брынцалов назвал главные задачи подмосковного отделения «Единой России» на 2022 г>>