РИАМО - 28 янв. Московское областное региональное отделение партии «Единой России» отчитается об итогах реализации наказов до 31 марта. Задача была поставлена секретарем регионального отделения партии Игорем Брынцаловым на расширенном заседании президиума, сообщает пресс-служба реготделения партии.

«Исполнение нашей предвыборной программы и реализацию наказов мы с вами определили как основной приоритет в работе Московского областного регионального отделения и всего депутатского корпуса», – напомнил Игорь Брынцалов.

В рамках формирования народной программы областным отделением «Единой России» было собрано свыше 780 тыс. наказов, часть из которых была реализована уже в ходе избирательной кампании. В период с 1 апреля по 1 декабря 2021 года решено 105 954 наказа.

В бюджет Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов уже включены 3415 наказов. Порядка 20% наказов муниципального уровня включены в бюджеты городских округов на 2022 год.

Более 11 тыс. наказов находятся на рассмотрении в 9 программных комиссиях, созданных на базе профильных комитетов Московской областной думы.

«Нами уже проведена большая работа, и важно, чтобы жители Подмосковья знали, что уже реализовано в разрезе каждой территории, и какие планы по объектам и мероприятиям на 2022 год», – подчеркнул Брынцалов.

Отчетная кампания должна завершиться 31 марта. Также поставлена задача – подводить промежуточные итоги раз в квартал для руководителей программных комиссий и рабочих групп.