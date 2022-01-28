РИАМО - 28 янв. На 27 января в столице зафиксировано 2514 случаев заражения штаммом коронавируса омикрон. При этом 2014 заболевших – 80,1% – не покидали пределы страны, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Остальные 500 заразившихся выезжали за рубеж (61 страна). Чаще всего москвичи привозили омикрон-штамм из Турции (13,5%), ОАЭ (10%), Египта (9,85%) и Доминиканской Республики (6,6%).

43% заразившихся относятся к возрастной категории от 40 до 65 лет, еще 42% – от 18 до 39 лет. Всех заболевших изолировали либо госпитализировали.

Ситуация с омикрон-штаммом находится под контролем управления Роспотребнадзора по Москве.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 23 994 случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 1383 москвичам.

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