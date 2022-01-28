РИАМО - 28 янв. Двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны за причастность к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Противоправную деятельность полицейских выявили оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД РФ. Для задержания подозреваемых был спланирован комплекс оперативных мероприятий.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, подозреваемых уже уволили со службы.

«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», – подчеркнула Петрова.