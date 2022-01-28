РИАМО - 28 янв. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» провело первое в этом году расширенное заседание президиума политсовета, на котором секретарь отделения партии Игорь Брынцалов подвел итоги работы в 2021 году и определил ключевые задачи в новом году, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единой России».

Так, главной задачей в работе «Единой России» станет подготовка к выборам губернатора Подмосковья в 2023 и выборам президента в 2024 году. Также Московское областное отделение примет участие в муниципальных кампаниях в 2022 году. Перед выборами будет проведено предварительное голосование. Старт партийным праймериз будет дан уже в начале марта. Перед партийным активом поставлена задача – получение партийного большинства.

«Каждое наше действие должно быть направлено на достижение электорального эффекта. Реализация нашей предвыборной программы и наказов жителей так же станет важным аспектом этой работы», – секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов.

В рамках формирования народной программы областным отделением «Единой России» было собрано свыше 780 тыс. наказов, часть из которых была реализована уже в ходе избирательной кампании.

«Нами уже проведена большая работа, и важно, чтобы жители Подмосковья знали, что уже реализовано в разрезе каждой территории, и какие планы по объектам и мероприятиям на 2022 год», – добавил лидер подмосковных единороссов.

Отчетная кампания должна завершиться 31 марта 2022 года. Еще поставлена задача – подводить промежуточные итоги раз в квартал для руководителей программных комиссий и рабочих групп.

В соответствии с критериями рейтинга оценки эффективности работы на местах, были подведены итоги работы отделений партии за 2021 год. В десятку лучших вошли отделения «Единой России», показавшие наиболее эффективную и высокопрофессиональную работу в округах. В тройку лидеров вошли Щелково, Сергиев Посад и Люберцы.

«Хочу поблагодарить все местные отделения и персонально их секретарей за включенность в решение поставленных задач и проведенную работу в течение года», – добавил Игорь Брынцалов.