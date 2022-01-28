РИАМО - 28 янв. Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин перечислил способы проверки подлинности сайтов, где осуществляются онлайн-продажи. Внимательность может уберечь интернет-покупателя от встречи с мошенниками, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нужно посмотреть на адресную строку браузера. Зачастую фишинговые веб-сайты оснащены доменом второго уровня: к примеру, 123.123.com. Это связано с тем, что злоумышленники не хотят платить за обычное доменное имя и берут бесплатные доменные имена», — сказал Вакулин.

Он посоветовал искать нужный сайт через поисковые системы, так меньше риск наткнуться на фишинговый портал, но и здесь вероятность сохраняется.

«Настоящий сайт обычно всегда высвечивается вверху, если нет рекламы. Но те же самые злоумышленники могут закупить рекламу. И она будет отображаться чуть выше, чем доверенный сайт», - отметил эксперт.

В некоторых поисковиках безопасные сайты могут быть отмечены зеленой галочкой, а вот доверять зеленому замочку в адресной строке специалист не советует.

«Злоумышленники обычно не любят покупать SSL-сертификат, но его можно купить за 700 рублей в интернете. Тогда просто установится HTTPS-протокол, который отображается в виде зеленого замочка», — объяснил Вакулин.

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