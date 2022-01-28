РИАМО - 28 янв. На производственной площадке FOODCODE в Волоколамском округе состоялся запуск цеха сублимации. Компания занимается производством продуктов без глютена, искусственных красителей и консервантов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

FOODCODE входит в холдинг VIRIDIAN и занимается выпуском вкусной и здоровой еды. Холдинг активно использует технологии и инновации. Одним из таких современных приемов является и сублимация – инновационный способ консервирования.

Сублимация строится на принципе засушивания продукта, но сам процесс достаточно специфичен. При сублимации используется быстрая заморозка, после чего из продукта вакуумом удаляются мелкие кристаллы льда.

В результате получается консервированный продукт без дополнительных консервантов, он долго хранится и сохраняет вкус и клеточную структуру.

В настоящее время в новом цехе работают 3 машины американского производителя и экспериментальные сублиматоры от российских партнеров. Отмечается, что компания планирует в дальнейшем развивать это направление опираясь на разработки отечественных производителей оборудования.