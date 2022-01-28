РИАМО - 28 янв. Военный следственный отдел СК РФ по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело после аварийной посадки вертолета Ми-8, сообщается на сайте СК РФ.

Военный вертолет, направлявшийся с аэродрома Мулино в Ульяновск, совершил жесткую посадку на лед реки недалеко от берега у населенного пункта Дубки в Ульяновской области.

На борту воздушного судна были 3 человека, один из них погиб, двое - получили травмы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним). Расследование продолжается.

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми‑8 под Ульяновском>>