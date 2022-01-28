РИАМО - 28 янв. Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области, сообщается на сайте СК РФ.

Вертолет совершил жесткую посадку на лед реки вблизи населенного пункта Дубки. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Дело возбудил военный следственный отдел СК РФ по Ульяновскому гарнизону по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним). Расследование уголовного дела продолжается.

Ми-8 выполнял перелет с аэродрома Мулино в Ульяновск. Воздушное судно упало в 2-3 км от берега.

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми‑8 под Ульяновском>>