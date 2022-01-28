РИАМО - 28 янв. В поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа построят офис врача общей практики. Здание будет соответствовать всем современным стандартам и требованиям, сообщает пресс-служа министерства строительного комплекса Подмосковья.

Проектированием и строительством медучреждения займется ООО «Воздвижение», контракт с компанией уже заключен.

Офис будет возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и областной программы «Модернизация первичного звена».

«Завершение работ и ввод нового объекта здравоохранения намечен на 2022 год», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.