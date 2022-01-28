РИАМО - 28 янв. Перед судом в Воскресенске предстанет 35-летний генеральный директор компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 9 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Установлено, что фирма занималась добычей и перевозкой песка по Москве и Московской области. Так, с октября 2020 года по март 2021 года обвиняемый умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 9 млн рублей.

Он включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в налоговую инспекцию Воскресенска.

В рамках расследования уголовного дела причиненный преступными действиями обвиняемого ущерб возмещен им в полном объеме. Дело отправлено в суд.

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