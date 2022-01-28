РИАМО - 28 янв. Глава Дмитровского округа Илья Поночевный вручил 3 семьям муниципалитета свидетельства о праве получения жилищной субсидии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, семья Заровнятовых рассказала, что планирует использовать сертификат на приобретение дома. Также свидетельства получили 2 многодетные семьи — Осиных и Пеньковских, они воспитывают 3 и 7 детей соответственно.

«Субсидия на приобретение или строительство собственного жилья — большое подспорье для молодых и многодетных семей. В начале этого года такую помощь получили 3 дмитровские семьи, в 2022 году планируем выдать еще один сертификат. Всего же по государственной программе «Жилище» с 2020 года свидетельства получили 18 семей округа», — поделился Илья Поночевный.

В подпрограммах «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» участвуют молодые и многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.