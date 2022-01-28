РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, прошли в Подольске 50 км на лыжах, побывали на концерте и выставках, сообщили «РИАМО в Подольске» в министерстве обороны РФ.

«В Подольске в день курсантами пройдено 50 км. 29 января начинаем движение в Можайск», - сообщили в министерстве.

В пятницу десантники вместе с представителями власти, ветеранами-десантниками, волонтерами и юнармейцами возложили цветы и гирлянды славы к Вечному огню мемориала на площади Славы в Подольсе. Также посетили концерт во Дворце культуры «Октябрь», затем экспозиции в музеях Подольска, Подольском выставочном зале.

Лыжный переход длиной около 900 км стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 десантников Тульского воздушно-десантного соединения и Рязанского училища ВДВ им. Маргелова. На лыжах они начали переход по Московской области, планируют побывать в Калужской и Смоленской областях. Всего десантники побывают в 16 городах, в каждом проведут акции памяти героям Великой Отечественной войны. Завершится акция в подмосковном парке «Патриот».

Вяземская воздушно-десантная операция - крупнейшая операция Красной армии в годы Великой Отечественной войны по высадке парашютистов. Задачей ее участников было помогать продвижению основных сил советских войск, нарушая коммуникации в глубоком тылу немецких войск.

Проводилась с 18 января по 28 февраля 1942 года с целью содействия войскам Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы армий «Центр». В операции задействовали бойцов 4-го воздушно-десантного корпуса.