РИАМО - 28 янв. Сотрудники Яхромской библиотеки №3 в Дмитровском округе провели для старшеклассников яхромских школ час истории «Я верю в будущность России», мероприятие было посвящено 350-летию со дня рождения Петра I, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия старшеклассников познакомили с литературой о петровской эпохе, в которой рассказывается о жизни и деятельности царя-реформатора. В беседе, которая сопровождалась показом презентации, рассмотрели и обсудили личность императора Петра I.

Час истории включил в себя чтения вслух отрывка из знаменитого романа А.Н. Толстого «Петр I».

В 2022 году в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В связи с праздником для школьников по всей стране проводятся тематические уроки, классные часы и интерактивные занятия.

Ранее в России был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этой даты. Так, Банку России было рекомендовано выпустить в 2022 году памятные монеты, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Кроме того, на этот год запланированы выпуск и гашение государственных знаков почтовой оплаты, посвященных знаменательной дате.