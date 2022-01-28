РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. Сдать в эксплуатацию детский сад в ЖК «Домодедово Парк» планируют в июле текущего года, сообщил глава Домодедова Михаил Ежокин.

Глава округа отметил, что строительство детских садов в молодых микрорайонах — на особом контроле. В ЖК «Домодедово Парк» строители опережают график, сейчас на площадке трудятся около 30 человек, в ближайшие дни штат увеличат до 50.

«Идет подготовка к подведению коммуникаций, сразу после — внутренняя отделка. Планируется сдать детский сад в июле этого года», — написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».