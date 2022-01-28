РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Жители Балашихи смогут выиграть сертификат на бесплатное посещение катка в парке «Пехорка» 30 января. Для этого нужно принять участие в конкурсе селфи и набрать больше всего лайков, сообщается в Instagram-аккаунте Объединенной дирекции парков Балашихи.

«Хотите получить сертификат на бесплатное посещение катка? Тогда принимайте участие в конкурсе. Правила простые: сделайте селфи на катке в парке «Пехорка». Выложите селфи в своем аккаунте в Instagram 30 января с 17:00 до 18:00 (это и есть Счастливый час ). В комментарии к фото укажите хештег #явПехорке и отметьте наш аккаунт @parkibalashihi», - говорится в сообщении.

Итоги конкурса будут подведены в 18:00. Победителем конкурса и обладателем сертификата станет тот, чье селфи наберет больше всех лайков.

Чтобы конкурс был честен, к участию будут допущены только фото, которые будут выложены в указанный промежуток времени - 30 января с 17:00 до 18:00.