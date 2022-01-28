РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска особенно тщательно проверят водителей на трезвость 30 и 31 января, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Рейд проведут в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, является грубым нарушением ПДД РФ, которое способствует совершению дорожно-транспортных происшествий.

Жителей просят сообщать о лицах, управляющих авто в пьяном состоянии, в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.