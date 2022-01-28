РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Глава Подольска Николай Пестов представил своего нового первого заместителя Дмитрия Жарикова, он сменил на этой должности Виктора Чуба.

«Дмитрия Вячеславовича Жарикова многие хорошо знают. С 2001 года он работал в органах Военной прокуратуры в Подольске. В 2009 году я пригласил его на работу в администрацию нашего округа, он вел правовое управление, управление делами, а после выборов 2011 года назначен заместителем главы администрации и, помимо правовых вопросов, вел имущественно-земельные отношения. В 2015 году возглавил Серпухов. В 2019 году вернулся в органы прокуратуры в должности заместителя прокурора Смоленской области и, совершив большой путь, вернулся на родную землю», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Жарикову 46 лет, он уроженец поселка Заокский Тульской области. Является выпускником Московского суворовского военного училища и прокурско-следственного факультета Военного университета Минобороны РФ. В январе 2020 года был назначен заместителем прокурора Смоленской области. Затем вернулся в Подольск.