РИАМО - 28 янв. Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки вблизи населенного пункта Дубки в Ульяновской области. В результате происшествия один человек погиб, сообщает газета «Известия».

Погибшим оказался Владимир Ш. Еще два человека – Владислав М. и Сергей К. – пострадали. По некоторым данным, на борту воздушного судна находились 3 человека.

В Минобороны озвучили возможную причину жесткой посадки, привести к ЧП могла техническая неисправность.

Ми-8 выполнял перелет с аэродрома Мулино в Ульяновск. Воздушное судно упало в 2-3 км от берега. Экипаж вертолета эвакуировали на аэродром базирования.