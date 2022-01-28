РИАМО - 28 янв. Благодаря финансовой поддержке, полученной от Москвы, промышленные производства могут компенсировать расходы на оплату процентов по кредитам на покупку оборудования и возместить другие затраты, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что поддержку в виде субсидий в 2021 году получили 57 промышленных компаний. Общий объем субсидий составил почти 644 млн руб.

Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям утвердили в апреле 2012 года.

«За все время субсидирования объем средств, предоставленных предприятиям, превысил 3,5 млрд руб. В 2021 году город поддержал 57 столичных производств, сумма выплат составила 643,8 млн руб. За счет этих средств предприятия могут возместить расходы на уплату процентов по кредитам на покупку оборудования, компенсировать затраты на его лизинг и техническое присоединение к инженерным сетям», — сказал Ефимов.