РИАМО - 28 янв. На территории Дмитровского округа в 2022 году установят 6 губернаторских детских площадок. Работы проведут по программе «Современная городская среда», сообщает пресс-служба администрации округа.

На губернаторских детских площадках устанавливаются современные комплексы для игр и укладывается безопасное резиновое покрытие. Играть на них могут дети от 2 до 14 лет.

В Дмитровском округе площадки оборудуют на улице Фабричная в селе Орудьево (дома №№18-20), в селе Пересветово, деревнях Астрецово (дом №78) и Митькино, вблизи дома №26 на улице Комсомольской в поселке Деденево и возле дома №56 на улице Космонавтов в Дмитрове.

Глава муниципалитета Илья Поночевный посетил деревню Асрецово и осмотрел старую площадку для игр, на месте которой будет установлен один из новых детских комплексов. Его площадь составит 300 кв. м.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в шести дворах Дмитровского округа появятся в этом году современные детские городки. Важно, что перечень адресов, где будут установлены площадки, жители формировали сами голосованием на портале «Добродел», - сказал Поночевный.

Он добавил, что в округе в этом году планируется комплексно благоустроить 25 дворов.

В прошлом году детские площадки по программе губернатора установили в селе Подъячево, в поселке Деденево, в Некрасовском, поселке Буденовец, деревне Астрецово и микрорайонах им. А. М. Маркова, ДЗФС и Махалина в Дмитрове.

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