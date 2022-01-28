РИАМО - 28 янв. Россиянина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере экстрадировали из Чехии в Россию. В 2017 году обвиняемый планировал продать более 10 кг наркотиков на территории Владимирской области, однако его подельника задержали, а самого мужчину объявили в международный розыск, сообщается на сайте «МВД медиа».

Следствие установило, что в 2017 году обвиняемый и его сообщник приобрели в интернете более 10 кг различных наркотических веществ. Мужчины забрали наркотики из тайников-закладок в Подмосковье, спрятали вещества в скрытую полость в своем автомобиле и доставили незаконный товар во Владимирскую область.

Для хранения наркотиков мужчины арендовали жилой дом. Злоумышленники планировали наладить распространение веществ в городе Владимире и Владимирской области, однако планы не удалось реализовать – одного из сообщников задержали.

Мужчинам предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 228.1. Однако подельник, оставшийся на свободе, смог скрыться и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Заочно его заключили под стражу.

«В марте 2019 года обвиняемый задержан на территории Чехии и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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