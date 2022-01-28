РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Прием заявителей в ряде территориальных обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ Балашихи временно приостановят с 31 января из-за роста заболеваемости Covid-19, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для подачи документов жители округа смогут обратиться в центральный офис по адресу: Балашиха, улица Советская, 4; в филиалы в микрорайоне Железнодорожный, улица Советская, 57 и в микрорайоне Заря, на ул.Ленина, 11а.

Получить готовые результаты по обращениям, поданным в ТОСП микрорайонов 1 Мая, Новый Свет, Южный, Дзержинского, Новое Измайлово, можно в центральном офисе.

Если обращения были поданы в ТОСП микрорайонов Саввино, Керамик, Ольгино, готовые результаты можно получить в офисе микрорайона Железнодорожный на ул. Советская, 57.

Уточнить информацию о порядке оказания госуслуг можно по телефону 8 (800) 550-50-30, далее 3, доб.52-201 с 08:00 до 20:00.