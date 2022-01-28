РИАМО - 28 янв. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов победить испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, сообщает «Вечерняя Москва».

«Да, я опять сыграю с одним из лучших и опять сыграю с тем, кто идет за 21-м «шлемом», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что грядущий матч будет особенным, но в своих силах у него нет никаких сомнений. В победе он уверен.

«Думаю, что я готов. Конечно, он очень сильный игрок, но я должен показать свой лучший теннис, чтобы постараться победить», — добавил спортсмен.

Ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выиграли матч у итальянских спортсменов Маттео Берреттини и Янника Синнера в турнире Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

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