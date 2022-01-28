РИАМО - 28 янв. Специалисты государственной ветслужбы провели более 780 исследований мяса диких животных и свыше 545 тыс. проверок мяса сельскохозяйственных животных на рынках и предприятиях Подмосковья. Региональная мясная продукция прошла успешную проверку на отсутствие трихинеллеза и финноза, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Московская область является благополучной по трихинеллезу на протяжении последних десяти лет» - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Исследования мяса на трихинеллез проводятся как в лабораториях государственной ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, так и на бойнях, перерабатывающих предприятиях, подразделениях ветеринарно-санитарной экспертизы учреждений.

Проведение таких исследований является неотъемлемой частью проверки ветеринарной безопасности мяса, а подтверждение отсутствие трихинелл в мясе – залогом безопасности для здоровья.

Приобретать мясную продукцию рекомендовано только в местах санкционированной торговли, при наличии ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарного клейма, которое свидетельствует, что мясо проверено.

Трихинелла - возбудитель трихинеллеза у человека. Круглые черви или нематоды паразитируют не только у людей, они встречаются и у большинства животных. Поэтому признаки трихинеллеза можно встретить у свиней, лошадей, грызунов и даже диких животных. Например лис, бобров, диких кабанов или медведей.