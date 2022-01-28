РИАМО - 28 янв. Рабочие продолжают строить второй пусковой комплекс веломаршрута Москва – Санкт-Петербург в Дмитровском округе. Уже закончено благоустройство деревянного настила в обход гидроузла канала им. Москвы в районе шлюза №2, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Второй пусковой комплекс соединит участок от причала «Ударная» до реки Сестры. Его протяженность составляет 32 км. По проекту деревянные настилы будут укладывать в труднопроходимых и болотистых местностях веломаршрута. Длина новой эстакады – 700 м.

«Новый инфраструктурный объект «Вело1» позволит проложить путь даже там, где, казалось бы, нельзя ни проехать, ни пройти. А чтобы не ждать открытия нового велосезона, приглашаем опробовать существующую трассу уже сейчас на лыжах», – сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В конце 2021 года в округе состоялось открытие новой профессиональной лыжной трассы. Ее протяженность – 20 км. АНО «Вело1» проложила ее на велодорожке вдоль канала им. Москвы, чтобы сделать для жителей и гостей муниципалитета активный отдых доступным в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что велосипедные маршруты региона будут нанесены на «Яндекс.Карты». При этом первые маршруты уже реализованы.

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