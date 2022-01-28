РИАМО - 28 янв. В минувшем году в Московской области отловили 17,2 тыс. голов безнадзорных животных, 669 агрессивных животных оставили в приютах на пожизненное содержание, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
На территории Московской области в 2021 году функционировали 42 частных и 1 муниципальный приют для животных без владельцев.
Он отметил, что после введения приютов в эксплуатацию численность животных без владельцев в перечисленных округах снизится до 70%.
В настоящее время городскими округами Домодедово и Богородский осуществляется подготовка документации на проведение проектных и изыскательских работ. Планируемый срок запуска приютов эксплуатацию – 2022 год.
Он добавил, что ветеринарные специалисты региона провели рейды по регулированию численности безнадзорных животных на 200 областных стройплощадках.
В городских округах Московской области было заключено 146 муниципальных контрактов на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев с 15-ю специализированными организациями по отлову животных.
Регулирование численности безнадзорных животных в Подмосковье осуществляется по схеме: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания.
«Программы в области обращения с животными на территории Московской области реализуются с 2019 года. За прошедший период министерством совместно с администрациями муниципальных образований проведена большая работа. Благодаря этой работе проблема обращения с безнадзорными животными на территории Подмосковья на сегодняшний день стоит менее остро, чем несколько лет назад», – подытожил Воскресенский.
Приюты для бездомных животных в Подмосковье можно посмотреть на карте>>
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