РИАМО - 28 янв. В минувшем году в Московской области отловили 17,2 тыс. голов безнадзорных животных, 669 агрессивных животных оставили в приютах на пожизненное содержание, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На территории Московской области в 2021 году функционировали 42 частных и 1 муниципальный приют для животных без владельцев.

«В 2021 году для снижения численности животных без владельцев принят пилотный проект строительства 2 приютов в городских округах Домодедово – мощностью 2 тыс. голов и Богородском – 1 тыс. голов. В приютах планируется размещать на пожизненное содержание собак, отловленных в городских округах Домодедово, Подольск, Раменский, Богородский, Орехово-Зуевский, Воскресенск», – сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что после введения приютов в эксплуатацию численность животных без владельцев в перечисленных округах снизится до 70%.

В настоящее время городскими округами Домодедово и Богородский осуществляется подготовка документации на проведение проектных и изыскательских работ. Планируемый срок запуска приютов эксплуатацию – 2022 год.

«В 2021 году уполномоченные по надзору в области обращения с животными должностные лица Минсельхозпрода Московской области осуществили более 1,3 тыс. выездов по рассмотрению жалоб граждан на нарушения правил содержания домашних животных, в том числе с целью повышения уровня правовой культуры и пропаганды необходимости и важности соблюдения правил содержания и выгула животных», – сказал Воскресенский.

Он добавил, что ветеринарные специалисты региона провели рейды по регулированию численности безнадзорных животных на 200 областных стройплощадках.

В городских округах Московской области было заключено 146 муниципальных контрактов на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев с 15-ю специализированными организациями по отлову животных.

Регулирование численности безнадзорных животных в Подмосковье осуществляется по схеме: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания.

«Программы в области обращения с животными на территории Московской области реализуются с 2019 года. За прошедший период министерством совместно с администрациями муниципальных образований проведена большая работа. Благодаря этой работе проблема обращения с безнадзорными животными на территории Подмосковья на сегодняшний день стоит менее остро, чем несколько лет назад», – подытожил Воскресенский.

Приюты для бездомных животных в Подмосковье можно посмотреть на карте>>