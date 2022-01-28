РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оценил организацию горячего питания в школе №7 Балашихи с углубленным изучением отдельных предметов, сообщает пресс-служба депутата.

Тарас Ефимов в ходе рабочего визита вместе с директором образовательного учреждения, депутатом совета депутатов Балашихи Галиной Ченцовой осмотрел помещения столовой, цех приготовления пищи, наличие контрольного блюда и пообщался с поварами.

Ченцова рассказала, что бесплатное горячее питание в школе получают 558 учащихся начальных классов и 198 ребят из малоимущих семей. Расписание посещения обеденного зала сформировано таким образом, чтобы одновременно его посещало не более 70 детей (50% от количества посадочных мест). Всего в школе в 2 смены обучается 1268 ребят.

«При мониторинге школьных столовых мы заполняем чек-лист по ряду позиций: наличие ежедневного меню с указанием веса и объема блюд, график организации приема пищи ребятами и его соблюдение, чистота в обеденном зале и в цехе приготовления пищи, внешний вид персонала, наличие контрольного блюда и многое другое. В школе №7 – полный порядок», – сказал Ефимов.

Он добавил, что для удобства учащихся старших классов в столовой оборудована буфетная зона.

«Часть старшеклассников приносит обеды из дома или покупает чай и булочки. По их просьбе установлены высокие столы без стульев. Это тренд в школах Балашихи, который постепенно реализуется», – подчеркнул Ефимов.

Он поблагодарил директора школы и коллектив столовой за хорошую работу.