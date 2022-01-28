РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В МБОУ СОШ №8 городского округа Мытищи состоялась встреча инспектора МЧС и представителя ВДПО с учащимися, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

На встрече поговорили о важном на доступном и понятном для детей языке. Рассказали, что такое огонь и чем он опасен. Объяснили основные причины возникновения пожаров, разъяснили, как действовать в случае непредвиденных ситуаций.

Ребятам показали принцип действия огнетушителя и что им можно потушить. С интересом школьники задавали вопросы, а инспекторы с радостью на все отвечали и объясняли.