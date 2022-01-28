РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 624 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 8 611 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 727 285 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 13 221 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 621 598 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>