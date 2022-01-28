РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В городском округе Мытищи раскрыли кражу автомобиля стоимостью 420 тыс. рублей, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 31-летнего местного жителя о краже его автомобиля отечественного производства с неохраняемой парковки на Алтуфьевском шоссе. Сумма материального ущерба составила 420 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и задержали троих жителей ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет, они дали признательные показания.

Злоумышленники, взломав замок транспортного средства, вытолкали его на улицу, подцепили автомобильным буксировочным тросом к грузовику и отогнали на автостоянку для последующей разборки. Имущество возвращено владельцу.

По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

Мытищинским городским судом одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум другим — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.